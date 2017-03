Em Cerejeiras, amigos participam de despedida da jovem que morreu após veículo bater em árvore

Um grande número de pessoas entre familiares, colegas de escola, professores, amigos e membros do ministério “Mocidade Rei Jesus” que a jovem fazia parte na Igreja que congregava, reuniram-se na tarde dessa segunda-feira, dia 26, para prestar as últimas homenagens a Amanda Karen morta na tarde de domingo em grave acidente automobilístico.

Durante o evento foi realizado um Culto Fúnebre onde foram cantados louvores a Deus e o pastor Ademir Dias da Igreja Presbiteriana Renovada, que sediou o funeral, ministrou a palavra de Deus e Orou em favor dos familiares e demais presentes, o momento de maior emoção foi a apresentação do ministério de Mocidade que cantaram a Canção “Maior Troféu” que seria cantada por Amanda que já estava ensaiando para o próximo culto de jovens que será realizado em 8 de Abril.

Já no Cemitério onde centenas de pessoas compareceram para prestar suas homenagens, os presentes soltaram balões brancos que foram espalhados pelo céu emocionando a todos.

Marli Rocha, mãe da jovem Amanda Karen demostrou grande humildade e generosidade ao declarar aos presentes: “Quero aqui agradecer todos vocês que carinhosamente compareceram aqui, eu não sei as circunstâncias em que perdi minha filha, mas não tenho mágoas e como cristã e serva de Deus eu libero perdão à todos envolvidos nessa tragédia que a vitimou, com apenas 13 anos de idade, creio que Deus tem propósitos para todas as coisas e que por meio da morte da Amanda muitos jovens serão levados a Cristo”, afirmou a mãe bastante abatida e emocionada.

Autor e fotos: Assessoria da Igreja Presbiteriana Renovada de Cerejeiras