Em menos de três dias, população enche pontos de coleta de eletrônicos do SAAE

As carretinhas localizadas em pontos estratégicos de Vilhena chamou a atenção da população.

Os pontos de coleta de eletrônicos inutilizados, denominado Ecopontos, veio de encontro com a necessidade da população vilhenense.

De autoria do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE), o projeto foi lançado oficialmente com a presença da prefeita Rosani Donadon, direção da autarquia e vereadores na sexta-feira, 24, na praça Ângelo Spadari.

Na ocasião, a prefeita Rosani Donadon falou sobre a importância do projeto que vai atender desde o morador até o empresário do ramo de eletrônicos que não tinha um local adequado para depositar seu lixo, e inaugurou o ponto de coleta depositando um aparelho celular sem utilidade.

Um final de semana foi o suficiente para a população destinar todos eletrônicos inutilizados para os pontos de coleta. “Este projeto veio de encontro com a necessidade popular, tanto que reflete diretamente no objetivo alcançado”, avaliou o novo diretor da autarquia, Arijoan Cavalcante.

O material será armazenado no barracão da cooperativa do SAAE e a empresa responsável pela destinação final virá recolher e parte do material será usado para confecção de medalhas olímpicas.

Texto e foto: Assessoria