Idaron abre processo seletivo para contratação de 65 estagiários

A Agência de Defesa Agrosilvopastoril de Rondônia (Idaron) abriu nesta segunda-feira, através do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), processo seletivo para contratação de 65 estagiários para atuarem em várias cidades. As vagas são para estudantes do ensino médio e acadêmicos de Administração, Economia, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito e Zootecnia.

Os selecionados irão receber auxílio de R$ 742,80 (nível superior) e R$ 502,80 (nível médio) mais ajuda de custo para transporte.

A avaliação será pela análise do histórico escolar e as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de abril. O resultado sai em 12

http://www.ciee.org.br/portal/estudantes/pe/pseletivo/index_idaron_mar_17.asp

Autor: Assessoria