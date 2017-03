IFRO de Colorado realiza Ciclo de Palestras de Produção de Feijão, Milho, Soja e Sorgo



O Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, realizou o 3º Ciclo de Palestras da disciplina de Produção de Feijão, Milho, Soja e Sorgo, do curso de Engenharia Agronômica.

O evento aconteceu na última quinta-feira, 23, e teve como palestrantes pesquisadores do Programa de Pós-graduação em Agronomia (Produção Vegetal) da Universidade Estadual Paulista (UNESP) Campus Jaboticabal.

Nesta edição, a temática da Mecanização Agrícola foi o foco, objetivando aproximar os acadêmicos de informações técnicas e práticas de campo que serão importantes para sua formação profissional. Também foi realizada mesa redonda com os palestrantes para debate e esclarecimento das dúvidas dos participantes.

Para o acadêmico de Engenharia Agronômica, Elias Moreira Lima Júnior, o evento foi muito bom, pois os temas abordados contribuíram para sua formação.

“Precisamos estar bem informados sobre essa área e os avanços que estão acontecendo no setor, pois nossa região tem alto potencial agrícola, porém com escassez de profissionais com formação específica nesta área”, considera Elias.

O tema avanços tecnológicos na mecanização agrícola foi abordado pelo professor da UNESP, Rouverson P. da Silva. Ele afirmou que vir de São Paulo até Rondônia foi uma oportunidade ímpar. O professor também pôde conhecer o Campus Colorado do Oeste e a região, ficando admirado com o que viu.

“A estrutura do Campus me surpreendeu positivamente, assim como a estrutura das fazendas da região, pois possuem uma agricultura bem tecnificada, comparável a do Mato Grosso, que é referência em tecnologia e mecanização. Então, essa visita nos ajudou a quebrar alguns paradigmas, já que nós que ficamos na região centro-sul do país às vezes temos uma visão distorcida da realidade agrícola da região norte, especialmente no que diz respeito à mecanização”, comentou.

Já as novas tendências do plantio mecanizado da cana-de-açúcar foi o tema trabalhado na palestra do pesquisador e doutorando do programa de pós-graduação em Agronomia da UNESP, Lucas Augusto da Silva Gírio.

“Foi muito gratificante vir palestrar aqui, pois nós trazemos informação e conseguimos aprender muitas coisas também”, afirmou. Ele também elogiou a estrutura do IFRO, comentando que “o Campus já tem uma estrutura consolidada e continua se expandindo, tendo capacidade para desenvolver pesquisas de alto nível”.

O Ciclo de Palestras foi organizado por alunos e professores, em conjunto com a Coordenação do Curso de Engenharia Agronômica. Para o professor da disciplina de Produção de Feijão, Milho, Soja e Sorgo, Rafael Henrique, “a atividade foi extremamente exitosa, pois os alunos puderam receber informações acerca de atualidades no setor de mecanização agrícola de pesquisadores renomados e ainda tiveram a oportunidade de trocar experiências e terem um contato próximo nas discussões na mesa redonda. Atividades como esta servem para fortalecer o currículo profissional dos acadêmicos do nosso curso”, concluiu.

Fonte: Assessoria