MACRODRENAGEM: apelidada de cratera do “Zé” está há meio metro para derrubar muro de casa

A macrodrenagem que era a menina dos olhos do ex-prefeito Zé Rover, se tornou um pesadelo para moradores do bairro Cristo Rei, especialmente no final da Avenida 740 (Curitiba) com a Avenida 743.

O imenso buraco, carinhosamente apelidado pelos moradores de cratera do “Zé” já invadiu a avenida e está há meio metro para derrubar o muro de uma casa.

Moradores estão assustados, pois se nada for feito de imediato, na próxima chuva, casas poderão desabar, trazendo prejuízos aos moradores, e ainda colocando a vida deles em risco. Com a palavra, a atual gestão.

A chuva torrencial que caiu na região do Cone Sul nesta segunda, 27, causou diversos danos em todas as cidades.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia