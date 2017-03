UNIR NOTÍCIA: Programa jornalístico feito por estudantes vai ao ar no próximo mês

Onze estudantes do curso de jornalismo da Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus de Vilhena, estão à frente do projeto TV UNIR, que visa colocar em prática os ensinamentos adquiridos em sala de aula, através da produção de um programa diferenciado de jornalismo.

Intitulado “UNIR Notícias”, a proposta do programa é explorar assuntos em profundidade, oferecendo aos telespectadores uma abordagem mais completa dos temas apresentados e, dessa forma, se diferenciando dos demais telejornais já existentes na região.

Além disso, o projeto quer possibilitar aos estudantes a vivência prática do jornalismo, mesmo antes de terem concluído o curso.

A professora coordenadora do projeto, Maíra Bittencourt, afirma que “este é um espaço único de desenvolvimento de habilidades práticas. Os estudantes recebem muito conteúdo em sala de aula, porém, é preciso que eles consigam ter a vivência prática desses aprendizados para ter segurança e condições apropriadas de entrar sem medo para o mercado de trabalho”.

Antes de começar as produções, os alunos passaram por um treinamento prático. Foram ministradas aulas sobre captação de imagens, funcionamento dos equipamentos, iluminação, produção de pauta, reportagem, apresentação e edição.

Cadidja Medeiros, estudante do sétimo semestre de jornalismo, que será apresentadora do programa, está entusiasmada e depositando muita expectativa nas atividades: “eu espero estar preparada para as portas que irão se abrir a partir dessa experiência”.

Agora os estudantes estão trabalhando nas primeiras edições do programa, que entrará no ar a partir do próximo mês. O programa será exibido semanalmente em duas emissoras locais, o SBT e a Rede TV, ambos de Vilhena. As transmissões também ocorrerão via Youtube, no canal TV UNIR.

Fonte: Assessoria