VÍDEO: Com apoio do DER, prefeitura começa recuperação de erosão na Macrodrenagem

Na tarde desta terça-feira, 28, máquinas pertencentes às residências do DER de Vilhena e Colorado do Oeste, e secretaria de obras de Vilhena, começaram as obras de recuperação da erosão da formada no final da avenida Curitiba, que faz parte da macrodrenagem.

A medida foi tomada por conta da intensidade das chuvas que provocaram o aumento da cratera que se arrasta há anos.

A Prefeita Rosani Donadon (PMDB) explica que medidas de emergência já estão sendo tomadas. “Já estive ontem à noite aqui na erosão, e hoje pela manhã. Já solicitei a secretária de Assistência Social para desocupação das casas que correm risco, para o auxílio moradia, pois a cada chuva o buraco aumenta comprometendo o local”, disse.

O secretário municipal de Obras, Josué Donadon, destaca que, embora a proporção do problema seja grande, uma força tarefa entre as residências do DER, no Cone Sul, e parceria da Prefeitura de Vilhena vai conter o avanço da erosão no local mais crítico. “Hoje mesmo já colocamos 4 caminhões para trazer cascalho para conter o aumento da erosão. O período de chuva dificulta o trabalho por conta de um problema que já se arrasta há anos e não foi tomada a devida providência”, ressalta o titular da Semosp.

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMBD) também esteve no local e manifestou sua preocupação, ligou para o Governador do Estado, que determinou imediata solução ao problema. “Já solicitamos a presença do engenheiro, técnicos e responsáveis para avaliar as medidas que deverão ser tomadas. Vamos realizar o que é necessário o mais rápido possível, impedindo que a erosão prossiga trazendo prejuízos materiais para a população”, finalizou.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO:

https://

Texto e fotos: Assessoria