Acidente entre carro e moto é registrado na Melvin Jones

Na tarde desta quinta-feira, 29, um acidente de trânsito entre um carro VW Gol e uma moto Honda Biz 100, foi registrado no cruzamento entre as Avenidas Melvin Jones e Tancredo Neves, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Segundo informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do Gol, trafegava pela Avenida Tancredo Neves, quando teria invadido a preferencial, e com isso, atingiu a motocicleta.

O motorista do automóvel identificado como Nedson Luiz Fontenele, 43 anos, não sofreu ferimentos, já a da condutora da motoneta, identificada como Andreia Siqueira machado, 21 anos, foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional.

Fonte: Extra de Rondônia

Fonte: Extra de Rondônia