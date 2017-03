Acidente no Alto Alegre deixa ciclista em estado grave

Na noite desta terça-feira, 28, um ciclista que trafegava pela Rua 916, Bairro Alto Alegre, sentido Residencial Orleans, acabou sendo atingido por uma motocicleta que trafegava pela Avenida Paraná, sentido Juína.

Segundo informações apuradas no local, o ciclista não percebendo a moto, acabou atravessando a via, mas foi atingido antes que pudesse chegar do outro lado.

Com o impacto da batida, o homem acabou sofrendo traumatismo craniano e foi socorrido às pressas ao Hospital Regional (HR) pelo Corpo de Bombeiros de Vilhena.

O motociclista apresentava ferimentos menos graves, e também foi socorrido ao HR.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia