Após 49 dias, ponte que quebrou com caminhão e trator continua do mesmo jeito em Colorado

Moradores da área rural do município de Colorado do Oeste estão revoltados com a nova administração.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma ponte na linha 4 rumo Colorado, está quebrada há 49 dias.

Na ocasião dia 10 de fevereiro de 2017, um caminhão que transportava um trator esteira ao passar pela ponte tombou, pois a mesma não aguentou e cedeu.

O caminhão e a máquina ficaram no local por alguns dias, até que foi providenciada a retirada dos mesmos.

Porém, já faz 49 dias que a ponte está do mesmo jeito, ou seja, quebrada, com isso, moradores estão praticamente ilhados na região.

Sitiantes e usuários da estrada relataram que não estão levando seus filhos na escola, pois não tem como atravessar o rio a nado. O restante da ponte que havia ficado no local as águas da chuva levou.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia