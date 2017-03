Caminhonete capota após colidir com outro veículo em cruzamento

Acidente envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux com placas de Chupinguaia e um Ford Fusion com placas de Comodoro, aconteceu no final da manhã desta quarta-feira, 29, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da picape trafegava pela Rua Modesto Batista, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Rua Antonio Pereira dos Santos, colidiu com o automóvel que seguia sentido Juína.

No choque, a caminhonete rodou, tombou e bateu num poste de energia. Apesar dos estragos, não houve feridos apenas danos materiais.

A Polícia Militar de Trânsito compareceu ao local e registrou a ocorrência.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta