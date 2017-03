Confira ação da PRF nas últimas 24 horas em RO

Nas últimas 24 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia 06 ocorrências de acidentes de trânsito que resultaram em 10 pessoas feridas.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 682 veículos e 819 pessoas, destas 244 realizaram teste etílico, sendo que nenhum condutor foi autuado por dirigir sob efeito de álcool.

RADAR:

Foram flagrados 14 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:



242 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique.



A PRF estará pronta a atender e fará a devida abordagem policial.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF flagra passageira com mais de cinco quilos de cloridrato de cocaína na bagagem, em Ji-Paraná/RO

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite da última terça-feira (28), mais de 5 quilos de cocaína, documento falso e munição de cal .38. O flagrante ocorreu durante a fiscalização de rotina realizada nas proximidades do quilômetro 352 da BR 364, sentido decrescente em Ji-Paraná/RO.

Por volta das 20 horas, os agentes de plantão da PRF abordaram o ônibus de transporte interestadual, que faz a linha de Porto Velho/RO a São Luís de Monte Belo/GO.

Ao averiguar documentação pessoal dos passageiros e revistar suas bagagens, os policiais encontraram na posse da jovem passageira de 21 anos de idade, aproximadamente 5 quilos e 500 gramas de cloridrato de cocaína, um documento de identidade falso e uma munição de calibre .38 na sua mochila. Indagada a respeito, a jovem disse aos policiais que tinha recebido a mochila e o documento falso em frente a um supermercado, em Porto Velho/RO e que receberia cerca de dois mil reais para levar a droga até Goiânia(GO). Os agentes da PRF constataram também que a jovem já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas, em Ponta Porã/MS.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Ji-Paraná/RO.

Foragido da justiça foi capturado pela PRF em Porto Velho/RO

Na manhã da última terça-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um senhor de 78 anos de idade com mandado de prisão em aberto. O fato aconteceu na capital Porto Velho/RO, nas imediações do quilômetro 698 da BR 364, no sentido decrescente.

Às 11h20, os agentes da PRF deram ordem de parada ao carro VW/PARATI CL, cor cinza, ano 1994, conduzido por um homem de 78 anos.

Realizado pesquisas nos sistemas de segurança, os policiais constataram em desfavor do abordado, um mandado de prisão em aberto, expedido no dia 24/02/2015, pelo 2° Juizado da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de atentado violento ao pudor, com validade até o dia 08/10/2026.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Porto Velho/RO.

PRF flagra caminhoneiro transportando mais de 300 unidades de carga sem nota fiscal em Vilhena/RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite da última terça-feira (28), 5 camas e 300 unidades de chapas de compensado desprovidas de nota fiscal. O flagrante aconteceu durante o patrulhamento de rotina realizado nas proximidades do quilômetro 352 da BR 364, sentido crescente em Vilhena/RO.

Ao abordar o caminhão IVECO/DAILY70C16, cor cinza, ano 2009, por volta das 21h10, os policiais rodoviários federais efetuaram revista no interior do veículo e encontraram 5 unidades de Camas de Cerejeiras e 300 unidades de chapas de compensado de 3mm, no compartimento de carga. Solicitada a documentação do transporte, o condutor de 36 anos de idade afirmou aos policiais que não possuía nota fiscal da carga.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Receita Estadual de Vilhena/RO.

Mais de 500 unidades de vestuários sem nota fiscal foram apreendidas pela PRF em Vilhena/RO

Nesta madrugada, quarta-feira (29), os Policiais Rodoviários Federais flagraram um jovem de 20 anos de idade transportando mais de 500 unidades de vestuários sem documentação fiscal. A ocorrência foi registrada na cidade de Vilhena/RO, na altura do quilômetro 1 da BR 364.

Por volta 00h15, a equipe de plantão da PRF abordou um ônibus de transporte interestadual e após revista nas bagagens dos passageiros, os policiais encontraram no interior de duas malas de cor preta, aproximadamente 550 unidades de vestuários de origem estrangeira desacompanhadas de documentação fiscal. Questionado sobre a mercadoria, o proprietário de 20 anos informou que teria adquirido os vestuários na Bolívia e levaria para o estado de São Paulo.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal de Vilhena/RO.

PRF registra acidente de trânsito envolvendo condutor embriagado e mulher inabilitada em Ji-Paraná/RO

Na madrugada do último domingo (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu um acidente de trânsito envolvendo um motociclista embriagado e uma mulher inabilitada. A ocorrência foi registrada na cidade de Ji-Paraná/RO, nas proximidades do quilômetro 342 da BR 364.

Às 00h30, a equipe de plantão da PRF foi acionada pela Polícia Militar (PM) sobre duas motocicletas envolvidas em acidente de trânsito. Dirigido até o local informado, os policiais avistaram a motocicleta YAMAHA/FAZER YS25, cor preta, ano de 2009, conduzida por um homem de 38 anos de idade e uma HONDA/C100 BIZ, cor azul, conduzida por uma mulher de 19 anos de idade.

Segundo informações colhidas pelos agentes da PRF, o condutor trafegava em alta velocidade e teria colidido na traseira do veículo da condutora, que resultou apenas em lesões leves. Averiguado o estado de ambos, o motociclista apresentava visíveis sintomas de embriagues e ao ser convidado a realizar o teste de etilômetro, este se negou a efetuá-lo e informou aos agentes que teria ingerido 4 garrafas de cerveja. Solicitado os documentos de porte obrigatório dos envolvidos no acidente de trânsito, a motociclista afirmou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante dos relatos, ambos foram encaminhados para a Polícia Civil de Ji-Paraná/RO.

PRF flagra transporte irregular de madeira em Ariquemes/RO

No último sábado (25), a equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 12 metros cúbicos de madeira irregular, durante o patrulhamento de rotina realizado nas imediações do quilômetro 423 da BR 364, no sentido decrescente em Ariquemes/RO.

Ao abordar o veículo M/BENZ/LK, cor vermelha, ano 2000, que fazia linha de Candeias do Jamari/RO a Jaru/RO, os agentes da PRF averiguaram o compartimento de carga e encontraram aproximadamente 300 lascas de madeira do tipo quariquara – 12m³, na posse do condutor de 42 anos de idade. Solicitado o documento legal para o transporte, o motorista afirmou aos policiais que não possuía nenhuma nota fiscal ou Documento de Origem Florestal (DOF) da carga.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Ariquemes/RO.

Fonte e Foto: PRF