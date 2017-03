Em Vilhena, bebê é abandonado por mãe após parto e familiares buscam ajuda para criá-lo

Um caso curioso e um tanto inusitado está comovendo usuários das redes sociais em Vilhena. Uma mãe abandonou o seu próprio filho após o nascimento.

O caso aconteceu nesta segunda-feira, 27, no Hospital Regional (HR), onde a mãe teve o parto de seu quarto filho.

Segundo pessoas que acompanham o drama do recém-nascido, a mulher de apenas 22 anos manteve um relacionamento com um rapaz de Chupinguaia, de família humilde e engravidou.

A gravidez inesperada trouxe conseqüências ao inocente, que logo após vir ao mundo se deparou na situação de ser abandonado.

Pessoas envolvidas no caso, que preferiram continuar no anonimato, relataram a reportagem do Extra de Rondônia que a mãe acionou a família do pai da criança e avisou que se ninguém o quisesse ia entregar o bebê ao primeiro que aparecesse no hospital.

Uma tia do pai da criança moradora da zona rural de Chupinguaia manifestou interesse de imediato e mesmo diante das situações financeiras que vive adotou o recém-nascido.

O bebê foi levado pela tia paterna que mesmo tendo outros filhos se comprometeu de criá-lo.

Um post feito nas redes sociais mobilizou pessoas que fizeram doações e buscam ajudar a criança, que precisa de enxoval completo, alimentos (leite industrializado) e fraldas.

Os interessados em ajudar podem entrar em contato pelo telefone (69) 3322-7719 ou deixar no escritório de advocacia localizado na avenida Sabino Bezerra de Queiroz, 4357, na frente do prédio da Morena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa