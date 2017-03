Homem é executado a tiros e assassino fica ferido ao trocar tiros com policial durante a fuga

Jeferson Brito da Silva, de 30 anos, foi executado com vários tiros no final da manhã desta quarta-feira (29) no cruzamento das ruas Vila Mariana com 5 de Outubro, Bairro São Francisco, região leste de Porto Velho.

Segundo testemunhas contaram à polícia, a vítima estava transitando em uma bicicleta quando um homem em uma motocicleta a executou pelas costas. Após o crime, quando o assassino já estava fugindo, ele se deparou com policial civil que deu ordem de parada, sendo desobedecida pelo criminoso.

Para escapar, o bandido atirou contra o policial que revidou atingindo o homem. Mesmo ferido, o criminoso conseguiu fugir.

A morte da vítima foi constatada por uma equipe do Samu que esteve no local após ser acionada pela PM. A perícia técnica e o rabecão foram acionados para fazer os trabalhos necessários e posteriormente o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Os policiais estão em diligências nas unidas de saúde para saber se o assassino deu entrada.

Autor e foto: Rondoniagora