IFRO Vilhena abre processo seletivo com vagas em três áreas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) Campus de Vilhena esta com o processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado de professores substitutos nas áreas de História, Matemática e Informática.

De acordo com o edital a inscrição deve ser feita exclusivamente na Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP) do Campus Vilhena, situada na Rodovia 174 nº 4334, no período de terça-feira, 28, a sexta-feira, 31, das 07h30 às 11h e das 13h30 às 17h.

No quadro de vagas consta uma para cada área, sendo a prova realizada no dia 07 de abril. O edital completo pode ser acessado na pagina do IFRO, clique aqui.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa