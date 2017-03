Morre na UTI ciclista que se envolveu em acidente na Avenida Paraná

Pedro José dos Santos, de 59 anos, morreu por volta das 05h20 desta quarta-feira, 29. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena.

Pedro se envolveu em acidente na noite de ontem terça-feira, na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre.

Na ocasião a vítima conduzia uma bicicleta pela Rua 916, quando no cruzamento com a Avenida Paraná, não percebeu a aproximação do motociclista e tentou atravessar a rua, com isso, foi atingido. O motoqueiro também sofreu vários ferimentos e foi levado para o Hospital Regional.

O Corpo de Pedro está sendo preparado pela Funerária São Matheus e será transladado para a cidade de Cerejeiras, onde será velado e sepultado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia