Posto de saúde melhora informatização para atendimento dos pacientes

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Leonardo Alves de Souza passou por uma melhoria na informatização nesta semana, em Vilhena.

As mudanças no sistema de internet têm como objetivo garantir o controle total de dados dos pacientes e agendamentos.

De acordo com Ronaldo Paiva, responsável pela UBS, haviam problemas técnicos e o sistema era obsoleto, impedindo assim o uso dos prontuários eletrônicos e cadastro dos pacientes.

“Tínhamos problemas com emissão até do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Muitos pacientes perdiam viagem e tinham que ficar retornando por causa dos problemas com a internet”, comentou.

O analista de sistemas Eder Mucuta é quem tem trabalhado na informatização de toda a rede de saúde de Vilhena e que regularizou a situação da UBS.

“Vivemos dependentes dessas tecnologias hoje e elas nos proporcionam agilidade nos processos. É a garantia do bom serviço ao usuário”, explicou o secretário Marco Aurélio Vasques.

A prefeita Rosani Donadon tem reforçado a necessidade de novos sistemas que funcionem efetivamente. De acordo com ela, além de trazer rapidez e precisão aos trâmites, a tecnologia dá transparência aos atos da administração por meio dos dados.

Texto e foto: Assessoria