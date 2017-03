Sintero suspende paralisação em Colorado

Em nota enviada para a redação do Extra Rondônia, a direção do Sintero comunica que suspendeu a paralização na rede escolar em Colorado do Oeste.

Leia na nota na integra:

NOTA AOS PAIS DE ALUNOS DE CEREJEIRAS

O Sindicato dos trabalhadores em educação no Estado de Rondônia (Sintero) por meio do seu diretor municipal Professor Valdecir Sapata Jordão comunica aos pais de alunos da rede estadual e municipal que o movimento de paralização está temporariamente suspenso.

Em virtude da votação da Reforma da Previdência ser adiada para o final de Abril ou início de Maio os profissionais de educação encerraram a paralização temporariamente.

Portanto amanhã, dia 30, as escolas voltaram suas atividades normalmente e você deverá encaminhar seu filho para as aulas.

Professor SAPATA – Diretor Municipal do Sintero.

