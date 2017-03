Vereadores de Vilhena querem viajar de avião

Nesta quarta-feira, 29, está sendo realizado pregão eletrônico na Câmara de Vereadores de Vilhena para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas. Não se sabe o que motivou tal gasto de dinheiro público, nem mesmo quanto se gastará com tal despesa.

A única coisa que o contribuinte vilhenense sabe é que aos lugares para onde deveria ser a prioridade dos deslocamentos dos vereadores, caso dos distritos de Nova Conquista, São Lourenço, Perobal ou Baixadão, por exemplo, não há transporte aéreo.

O pregão eletrônico está sendo realizado através do processo administrativo nº 067/2017/CVMV, e tem como critério de seleção o maior percentual de desconto. A abertura da entrega de propostas aconteceu no dia 20, com encerramento e licitação ocorrendo hoje. O processo de escolha do vencedor ocorre ainda durante o período da manhã.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra