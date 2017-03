Vereadores podem ficar com salários equiparados aos professores municipais

A iniciativa, por incrível que pareça, partiu do próprio Poder Legislativo. De acordo com a proposta apresentada, que tramita nas comissões internas da Câmara de Vereadores, na próxima legislatura parlamentar municipal terá seus subsídios equiparados ao que ganham os educadores da rede pública.

Mas, como seria de se esperar, a iniciativa austera não está sendo realizada em Vilhena, e sim em Ariquemes (foto). Através do projeto de Lei 2536/2017, o prefeito municipal estabelece no primeiro de seus únicos dois artigos, que “o subsídio dos Senhores Vereadores passa a vigorar com o valor do maior salários dos Professores da rede municipal de ensino”. No segundo artigo a lei determina que a regra passa a valer a partir da próxima legislatura.

A iniciativa é do gabinete do vereador Ernandes Amorim, personagem conhecido da política do centro do Estado – ele já foi deputado e senador, além de prefeito do Município. O projeto está sendo avaliado pelas comissões pertinentes, e segue ao plenário para deliberação nos próximos dias.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação