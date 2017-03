3ª RODADA DE NEGÓCIOS: Leilão oficial comercializa 100% dos animais apresentados

A terceira edição de parceria público-provada, realizada pelo governo e empresários, que aconteceu no final da semana passada em Colorado do Oeste, está sendo avaliada como positiva e entre as ações executadas o leilão realizado pela JBL, com apoio da EMATER e ASCCOL, foi uma das principais do evento. Isso porque a totalidade dos animais apresentados para venda foram comercializados.

O leilão foi feito no sábado (25), sob determinação do empresário Jaime Luiz Boni, presidente da JNL. Foram ofertados aos convidados 58 Reprodutores Nelore P.O., animais fruto de trabalho que detém uma trajetória de seleção a mais de 20 anos. A qualidade do produto proporcionou o sucesso dos negócios.

Dotado de recursos de alta tecnologia, o criatório técnicas como a Biotecnologia de Reprodução com FIV (Fecundação In Vitro), e Biotecnologia Auxiliares em produtividade, caso da avaliação de carcaça por Ultrassonografia. No leilão foram ofertados animais atestados pelo PMGZ (Programa de Melhoramento Genético Zebuíno da ABCZ), trabalho este desenvolvido junto do criatório pelo técnico Leonardo Cruvinel Borges e também atestados pela avaliação de carcaça por Ultrassonografia, desenvolvidos pelos técnicos Anderson e Giovani, representantes legais da Empresa DGT.BRASIL, da Dra. Lilian Suguisawa.

Com esse trabalho sério, desenvolvido pelo criatório, os produtores tiveram total confiança em adquirir os animais leiloados pela empresa GP AGRONÉGOCIOS, representada por seu proprietário, Guilherme Henrique Pereira. A Empresa JLB, atingiu ótimos resultados, tendo total liquidez de seus produtos e atingindo uma das melhores médias já atingidas em leilão dentro do Estado de Rondônia.

Autor: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia