Adolescente sofre tentativa de homicídio no Jardim Primavera

Adolescente de 17 anos estava na frente de uma casa com amigos quando dois homens numa moto atiraram contra ele.

A tentativa de assassinato aconteceu na noite desta quinta-feira, 30, na Avenida 1709, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que estava na frente de uma casa com amigos quando dois homens numa moto de cor preta pararam em frente eles, o carona sacou uma arma aparentando ser revólver e disparou em direção do menor de idade.

O rapaz saiu correndo, nenhum tiro acertou nele. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados por populares, mas assim que chegaram ao local, o jovem estava bem. A PM colheu informações e projeteis que ficaram alojados no muro.

O boletim de ocorrência foi registrado para que a Polícia Civil possa investigar o caso.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia