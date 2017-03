Carros colidem em cruzamento na Brigadeiro

Acidente envolvendo dois veículos, sendo um Ford Eco Sport e um VW Gol ocorreu no início da manhã desta quinta-feira, 30, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora do Eco Sport trafegava pela Avenida Tancredo Neves, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, colidiu com o veículo Gol que seguia pela Brigadeiro, sentido Juína.

Apesar do forte impacto, não houve feridos, apenas danos materiais.

A Polícia Militar de Trânsito registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia