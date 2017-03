Colunista social investe em venda de saltenha boliviana



Filho de bolivianos, o pedagogo, colunista social e cantor, Atila Ibañez, cresceu tendo a culinária como uma grande paixão, e atualmente comanda uma empresa familiar de salgados finos, a Saltenharia Ibañez.

“Sempre gostei de cozinhar, e até então só amigos e familiares experimentavam das minhas iguarias. A ideia de comercializar já havia passado por minha cabeça, porém só no ano passado resolvi investir e ampliar minha área de atuação”, explicou.

A primeira aposta do empreendedor é a saltenha boliviana, uma receita de família. De acordo com Ibañez o salgado tem caído no gosto popular.

“A massa é diferente devido aos ingredientes e o processo de fabricação, além é claro o recheio suculento. Tudo é feito em família”, afirmou.

Ficou com vontade de experimentar, Ibañez destaca que trabalha com entrega de segunda a sexta-feira no período da manhã e tarde. Pedidos e encomendas podem ser feitos pelos telefones (69) 98424-5001 e 9 9227-3723.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação