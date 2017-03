Empresário manda carta ao presidente da Câmara de Vilhena; ele pede moral para poder cobrar do executivo

Jaime Bagattoli, empresário de sucesso e pioneiro no município de Vilhena, mandou carta ao presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Adilson Oliveira (PSDB), onde descreve diversos temas, mas o mais importante é que ele pede ao presidente que tenha moral para poder cobrar ações do executivo.

O Extra de Rondônia teve acesso à carta.

Leia na íntegra:

Adilson você é o presidente da câmara e tem que demonstrar que a situação mudou, mas não é o que está acontecendo, pois conforme transparência da câmara vocês estão hoje com 71 comissionados dentro do contexto total, sendo que ainda há mais 14 funcionários efetivos, totalizando 85 funcionários.

Sabemos que cada vereador pode ter 05 assessores, pois está na lei que por eles foi aprovado, mas é antiético é vergonhoso para um município que está com dificuldades dentro da administração onde esta deficitária com a saúde, educação e tantas coisas pendentes que o município enfrenta para cumprir com a sociedade.

Renovamos a Câmara, portanto mostrem para a sociedade de que querem mudanças a fim de ter moral para cobrar do executivo de que possamos ter um município melhor para todos.

Com 13 vereadores o máximo que poderia ser gasto numa Câmara de vereador seria em torno de RS 250 mil por mês mantendo-se um custo em torno de RS 20 mil por mês para manter cada um dos vereadores no legislativo, onde poderia ser devolvido aproximadamente RS 450 mil por mês para ser aplicado em tantas atividades que o município está em déficit com a sociedade.

Adilson você é empresário e sabe o que estamos enfrentando para poder honrar nossos compromissos, pois no segmento de transporte, um conjunto de RS 480 mil (custo do imobilizado), o que deixa de resultado líquido na média dos 12 meses não passa de RS 5 mil por mês, ou seja RS 60 mil por ano.

O governo federal já está declarando na imprensa que irá aumentar impostos para ajudar cobrir os rombos das contas públicas, no entanto vai sobrar mais uma vez para a classe produtiva.

Se não começarmos neste país através dos municípios, onde os políticos estão mais próximos da sociedade, com a finalidade de que devemos mudar o atual sistema, a cada ano que passar a situação estará mais difícil para quem produz, gera emprego e renda no contexto geral deste País.

Estamos com aproximadamente 14 milhões de desempregados neste país, no entanto só através da iniciativa privada podemos gerar emprego e renda para uma sociedade, pois se continuarmos aplicando este modelo de empregos público continuará a gerar salários e empregos cada vez mais achatados para quem realmente produz neste país.

Leve esta mensagem como uma crítica construtiva, pois se cada um não fizer a sua parte o futuro será muito triste para as próximas gerações.

Pense nisso e leve esta mensagem para seus colegas e amigos, principalmente nas pessoas que deram um voto de confiança em vocês.

Abraço desta pessoa que deseja um grande futuro para esta maravilhosa cidade de Vilhena.

Jaime Bagattoli.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra/Arquivo