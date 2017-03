Homem é detido após ameaçar desafeto e fugir da polícia

Um homem identificado como Abrão Fernandes da Silva, de 27 anos, foi preso após ameaçar um desafeto e fugir da polícia.

O fato aconteceu na noite desta quarta-feira, 29, quando uma Rádio Patrulha (RP) da Polícia Militar patrulhava pela Avenida Sabino Bezerra de Queiroz e em dado momento a guarnição avistou uma mulher acenando para a viatura.

A mulher contou para os policiais que Abrão acabara de sair dali em uma motocicleta e armado com um revólver. Ela também contou que o suspeito teria sacado a arma para seu marido e dito “agora nós desenrola”’. Ao notar a aproximação da polícia o rapaz teria empreendido fuga.

Rapidamente os policiais iniciaram uma perseguição ao motociclista, que se recusou a parar, mas foi alcançado na Avenida Paraná.

Com o suspeito foi localizado um canivete cromado. Questionado sobre a ameaça e a arma, Abrão negou os fatos, disse que apenas presenciou o casal discutindo e quis ajudar.

Como o rapaz não estava com a arma citada na denúncia, os policias então fizeram uma varredura minuciosa pela área onde os fatos teriam acontecido, e acabaram encontrando no quintal de uma residência, um revólver calibre 38, carregado com cinco munições intactas.

Diante da situação, Abrão foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Vilhena e poderá responder pelos crimes de ameaça, direção perigosa e porte ilegal de arma de fogo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia