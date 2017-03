Homem que matou a facadas ex e enteada, é condenado a mais de 12 anos por tentar matar outra mulher

João Cândido de Araújo, de 51 anos, foi condenado a 12 anos 05 meses e 10 dias de prisão por tentativa de homicídio, a sentença foi lida na manhã desta quinta-feira, 30, na 1° Vara Criminal de Vilhena.

O crime havia acontecido em janeiro de 2015, no Setor 17, em Vilhena. João usava o nome falso de Janes Fernades Peliciári, e esfaqueou a namorada durante uma briga, em seguida fugiu nu.

Porém, três dias após o crime, o suspeito foi visto andando pela BR-364 próximo do distrito de Chupinguaia.

Já detido, o homem confessou que já havia matado a facadas uma ex-mulher e a enteada na cidade de Cuiabá-MT, no ano de 2012 e por este motivo usava o nome falso.

As vítimas foram identificadas como Roselene Engrácia Camila, de 39 anos, e a filha dela, Daiana Maiara Camila, 20. A mulher havia terminado o relacionamento com suspeito e após ir na casa onde viviam para buscar alguns pertences, acabou sendo esfaqueada brutalmente juntamente com sua filha. João fugiu e só foi encontrado três anos depois após tentar matar a namorada em Vilhena.

No estado vizinho João trabalhava como motorista em uma empresa de ônibus, e quando cometeu o duplo homicídio pegou de surpresa amigos e colegas de trabalho, que disseram na época que o motorista era alegre e não tinha desavenças com os companheiros.

A defensoria pública não teve tarefa fácil ao tentar defender o réu, que em dado momento se negava a falar e posteriormente disse que só não matou a ex-namorada Vilhenense porque desistiu na última hora.

O defensor público George Barreto Filho, não irá recorrer da sentença.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo