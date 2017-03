Idosos abandonam o sedentarismo e aderem aos exercícios físicos

Estudos da Agência Nacional de Saúde apontam que idosos sedentários sofrem com mais frequência de doenças cardiovasculares.

A prática de exercícios físicos para sair do sedentarismo é o caminho para uma vida mais saudável. Uma pesquisa do Conselho de Cardiologia e de Geriatria concluiu que uma pessoa de 60 anos, fisicamente ativa, tem capacidade física aproximada a de uma pessoa com 40 anos ou até menos. Outra vantagem é que, as doenças degenerativas têm um desenvolvimento menos grave e com maior chance de recuperação.

Elmar Lopes, de 71 anos, segue uma rotina de exercícios há quatro anos. “Acordo às 5h da manhã de segunda a sexta para jogar água no meu jardim e em seguida vou fazer atividades físicas numa academia ao ar livre que fica perto da minha casa”, contou.

Assim como Elmar, o José Expedito da Silva, conhecido como “Zé da Barba”, de 61 anos, também acorda cedo e possui uma vida de atividades físicas. Ele prepara seu café da manhã, sempre com uma salada de fruta bem reforçada, e depois vai abrir sua oficina de escapamentos. “Sou fã de futebol desde pequeno, por isso, quando fecho a oficina, faço uma caminhada pela principal avenida da cidade para me aquecer e em seguida vou para o clube onde sou associado há mais de 20 anos para jogar futebol com meus colegas”, disse.

Elmar e José acreditam que a atividade física é muito importante na vida de todos, principalmente dos idosos. Elmar afirma que há quatro anos encontrou um amigo que não via há tempos e ficou assustado ao ver o estado de saúde do colega. “Ele não tinha condições de andar, havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ao vê-lo naquela situação pensei: amanhã começo a praticar atividades físicas”, lembrou. E foi assim que Elmar passou a fazer caminhadas e frequentar a academia ao ar livre todos os dias. Desde então, ele nunca mais parou e garante que sua saúde mudou completamente.

Já Zé da Barba é apaixonado por esportes desde criança. Aos 20 anos, participava de campeonatos de futebol amador. Há cerca de um mês participou de um campeonato brasileiro de futebol suíço super máster, em Maceió, após seu time conquistar as etapas estadual e regional. “O futebol é meu esporte favorito. Acredito que, graças ao futebol, estou com uma saúde boa para minha idade”, contou.

Junior Massaroni, de 30 anos, conhece José há oito anos e garante que ele é um exemplo de inspiração. “Nesses anos em que jogo bola com o Zé, nunca o vi se machucar ou sofrer alguma lesão. Ele tem o condicionamento físico igual ao de uma pessoa de 30 anos. Eu gostaria de chegar na idade do Zé com toda essa disposição”, falou.

Atividades em grupo

Quatro amigas, Cleusa, de 65 anos, Teresinha, de 70, Lourdes, de 68, e Isolda, de 66, resolveram fazer juntas aulas de dança e musculação. Elas acreditaram na parceria e há quase quatro anos se dedicam a essa rotina.

As idosas não queriam se entregar ao sedentarismo e encontraram uma na outra o incentivo que faltava. “Ficar em casa estava me deixando doente e estava com princípios de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Assim que comecei a praticar atividades físicas com minhas amigas, minha saúde mudou completamente”, afirmou Lourdes. Cleusa conta que ela e as amigas seguem uma rotina. Todos os dias, se reúnem às 6h para caminhar. Às terças e quintas se encontram na academia de musculação, sempre acompanhadas pelo personal trainer da academia. Às segundas e quartas vão para a aula de dança.

O personal trainer, Washington Couto, conta que trabalha há dez anos com pessoas idosas. Segundo ele, o idoso precisa passar pela avaliação criteriosa de um médico, antes de começar a fazer musculação. “Sem essa avaliação, não tem condição do idoso começar a fazer musculação. As séries de exercícios são passadas conforme a avaliação medica”, esclareceu.

Recomendações médicas

Além da avaliação antes de iniciar os treinos de musculação, a recomendação médica é que o idoso tenha uma alimentação balanceada. Cleusa diz que não segue nenhum tipo de dieta. Ela come arroz, feijão, carne, fruta e ainda bebe cerveja. Teresinha já se preocupa mais com a alimentação, come muito legumes e pouca fritura. Já Isolda garante que segue direitinho o cardápio sugerido pela sua nutricionista. Lourdes não tem acompanhamento de nutricionista, mas afirma que come só o necessário e não fica sem frutas.

De acordo com o médico cardiologista, Nelson Chahin, ter uma alimentação balanceada é essencial para um idoso. “A capacidade de absorção de uma pessoa idosa é reduzida, portanto é preciso que um idoso coma com qualidade e não apenas pela quantidade, principalmente no café da manhã, a refeição mais importante do dia”, explicou. Couto faz apenas sugestões abrangentes para seus alunos idosos. “A recomendação é ter uma boa alimentação mesmo. Comer muito legumes e frutas”, falou o personal trainer.

Chahin recomenda tomar café com leite, suco de laranja e muita fruta no café da manhã. “É necessário evitar comer o que já vem pronto, pois essas comidas são 80% químicas e isso causa problemas sérios no sistema digestivo. Deve-se consumir ainda muita carne branca, de preferência peixe”, concluiu.

