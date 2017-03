Mais um acidente é registrado no Bodanese devido à falta de sinalização

Acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu nesta quinta por volta das, 14h30, no bairro Bodanese, em Vilhena.

O acidente ocorreu no cruzamento da Rua 715 com 712, entre uma Honda Broz 150 conduzida por Uilian, 27anos, e uma Honda CB-300, conduzida por Edson.

Segundo informações colhidas no local, um dos condutores pensou que a via era preferencial para ele. Porém, o outro também achou o mesmo, e nenhum parou porque não há sinalização no cruzamento.

O condutor da Bros não sofreu ferimentos. Já o condutor da CB-300, foi levado ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito registrou a ocorrência.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia