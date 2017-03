Mais uma briga entre irmãos termina na delegacia com arma apreendida

Na noite desta quarta-feira, 29, dois irmãos foram conduzidos à delegacia, após uma briga entre eles. O fato aconteceu na Rua 603, Bairro Nova Vilhena.

Conforme narrado no boletim de ocorrências, Adriano Pereira de Souza, de 36 anos, e Volney Pereira Souza de 39, estavam discutindo, quando vizinhos ouviram um disparo de arma de fogo e imaginaram que o pior teria acontecido.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegarem no local, os policiais encontraram Adriano com dois facões e volney com uma enxada nas mãos trocando ameaças.

Ao realizarem buscas pela casa, os policiais encontraram no quarto de Volney, uma espingarda calibre 20 e vários cartuchos.

Familiares contaram que dois irmãos haviam “bebido” e quando isso acontece, os ânimos ficam alterados entre eles, disseram ainda que Volney sofre de cegueira hereditária.

Diante da situação os dois envolvidos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Vilhena. Volney poderá responder por posse ilegal e disparo de arma de fogo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia