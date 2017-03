Onda de invasão assola área urbana de Vilhena

Acerca de 40 dias, famílias invadiram uma área no setor 12, em Vilhena.

A reportagem do Extra de Rondônia esteve no local e conversou com alguns invasores. Segundo um representante a área pertence ao município e está coberta pelo mato há vários anos, por isso decidiram por invadir.

Ao responderem perguntas para a nossa equipe, disseram não ter um líder, mais que são pessoas de bem, que querem apenas um terreno para construir uma casa para viver dignamente.

Ao serem perguntados a respeito da quantidade de famílias no local, relatou que 140 famílias estão escritas. “Um pai de família disse que a área está um verdadeiro lixão a céu aberto e coberto pelo mato.”

Os invasores que preferem dizer que são sem teto, estão à espera do posicionamento da prefeitura e diz que não saíram até que sejam alojados em algum lugar, pois um dos critérios segundo um eles é morar com dignidade e não mais pagar aluguel.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia