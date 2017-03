Rosangela Donadon conhece projeto “Bombeiro Mirim” em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) esteve reunida no final da tarde desta quarta-feira, 29, com o capitão do Corpo de Bombeiros, Méricles Guedes e membros da igreja El Shaday.

A parlamentar foi conhecer de perto o trabalho que a instituição religiosa desenvolve em parceria com os bombeiros com crianças do município de Vilhena. O projeto “Bombeio Mirim” é realizado no maior Município do Cone-sul do Estado e até então não conta com nenhum tipo de incentivo público, fato que o coloca em fase de extinção. De acordo com os desenvolvedores da ideia, este ano os trabalhos estão suspensos sem prazo determinado, pois o grupo acumula uma dívida muito alta e não tem condições de arcar com os gastos futuros.

De acordo com comandante do Corpo de Bombeiros em Vilhena, os trabalhos dos Bombeiros Mirins tem como objetivo retirar as crianças das ruas e ainda ensiná-las noções de sobrevivência, organização, conviver em grupo, além de apresenta-las a uma rotina de exercícios físicos, dentre outras ações. O projeto foi desenvolvido para atender 80 crianças divididas em dois grupos. De acordo com o Capitão Guedes, as crianças precisam de fardamentos, uniformes de educação física, além do lanche que é oferecido nos intervalos. “Há crianças que não têm como custear o fardamento e até o ano passado solicitávamos ajuda dos pais, de empresários e sobrevivíamos de doações”, comentou o Capitão.

A deputada Rosangela Donadon se colocou à disposição do grupo, bem como da corporação do Corpo de Bombeiros para ajudar no que for preciso. “Eu sempre fui parceira de boas ideias. Este projeto é de grande importância pra sociedade vilhenense, uma vez que assiste crianças que estão ocupando seus horários livres com atividades saudáveis”, disse a deputada. Rosangela Donadon irá levar o detalhamento do projeto a Porto Velho, onde irá tentar destinar recursos que possam custear esse trabalho e ajudar a prolongar sua história. “Estou à disposição do Corpo de Bombeiros no que for preciso. Conheço de perto o trabalho dessa instituição e sei que tudo que fazem é de extrema competência e profissionalismo”, elogiou Rosangela.

CEREJEIRAS

A deputada quer ampliar a ideia para o município de Cerejeiras, o qual tem um grupamento do Corpo de Bombeiros, além da missão de implantar o mesmo projeto às crianças. “Gostaria de poder contemplar os dois municípios dada a importância desta ideia e o resultado positivo que ela contribui para nossa sociedade”, planeja Rosangela Donadon.

A deputada sempre apoio os projetos do Corpo de Bombeiros de Rondônia. No ano passado, ela destinou R$ 100 mil de suas emendas para contribuir com as manutenções das aeronaves da força militar estadual, que atendem as populações dos 52 municípios de Rondônia. “O Corpo de Bombeiros presta um serviço de extrema relevância à nossa sociedade. Por isso meu empenho em ajudar no que está ao meu alcance essa instituição”, finalizou a deputada estadual.

Autor e foto: Assessoria