BARCELONA X VEC: confira os ganhadores de ingressos para o jogo



Domingo, 02 de abril, às 16h00 têm jogo do Barcelona x VEC no estádio municipal deputado Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, em Vilhena.

O embate acontece pelo Campeonato Rondoniense 2017. O Extra de Rondônia sorteou dois ingressos para esta partida que promete ser marcante.

Os ganhadores podem retirar seus ingressos no sábado, 01, das 09h as 11h00 na sede do site, na Avenida Liberdade nº 3399, no Centro.

Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação, com foto.

Veja os nomes dos ganhadores:

**Alexandre Duarte

**Iluana Marques Smaniotto

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra