Corpo do jaruense que morreu no México durante travessia para os Estados Unidos chega a Rondônia

O corpo do jaruense Julio Barcellos, 35 anos, que morreu no México durante travessia para os Estados Unidos, chegou a Rondônia no início da madrugada desta sexta-feira (31).

Ele desembarcou no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira em Porto Velho por volta de 1 hora e foi acompanhado pela Polícia Federal para exames de autópsia no Instituto Médico Legal da capital e em seguida será transladado para Jaru.

Barcellos teria feito o último contato com familiares que residem em Jaru no último dia 25 de fevereiro, quando estava em Monterrey, no México. Ele teria morrido afogado enquanto tentava atravessar o rio Grande, na cidade mexicana de Nuevo Laredo e estava em uma funerária aguardando a liberação para ser transladado para o Brasil.

Uma campanha foi realizada por parentes e amigos de Julio para arrecadar o valor do translado, orçado em R$ 23 mil, valor que a família não dispunha naquele momento.

O corpo de Julio Barcellos deve chegar a Jaru no final da tarde desta sexta-feira (31) e será velado a partir das 18 horas na residência da família no Km 65 da Linha 630, no distrito de Tarilândia, onde será sepultado.

Autor: Anoticiamais

Foto: Álbum família