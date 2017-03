Darci Cerutti recebe título de cidadão honorário de Rondônia

O deputado Hermínio Coelho (PDT) presidiu, na manhã desta sexta-feira (31), Sessão Solene para homenagear Darci Agostinho Cerutti (DEM), atual vice-prefeito de Vilhena e fundador da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vilhena (CDL).

Segundo o parlamentar, é importante homenagear pessoas que contribuíram tanto ao Estado, como é o caso de Cerutti. “É um homem que fez e faz muito pelo município de Vilhena e hoje está recebendo o reconhecimento de seu duro trabalho com o título de cidadão honorário”, afirmou Coelho.

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), também prestou seus cumprimentos ao homenageado. “Hoje, trabalhando todos os dias com esse grande homem, passo a admirá-lo cada vez mais. Sei que trabalhando ao lado de Darci conseguiremos melhorar muito mais nosso município”.

O ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Bianco, usou a palavra para agradecer o antigo companheiro de partido e exaltar as qualidades de Cerutti. “É um homem que usou muito do seu tempo em prol de pessoas que precisavam”, ressaltou. Bianco também elogiou Hermínio pela indicação para a sessão solene. “A população precisa sempre reconhecer quem faz o melhor para esse Estado e uma dessas pessoas é o Darci. Obrigado, deputado (Hermínio), pela chance e por reconhecer os trabalhos desse homem”, afirmou.

Para falar sobre os grandes feitos de Darci, o presidente da Academia Maçônica de Letras, Wolney Ricardo de Lima, fez o uso da palavra. “Hoje é mais que justo que Darci receba essa homenagem. Um homem que tem feito seu trabalho de forma perseverante, doando a maior parte do seu tempo em prol da sociedade e muitas vezes ajudando várias famílias da região, sacrificando tempo com sua própria”, exaltou.

Homenageado

Darci Agostinho Cerutti veio a Rondônia do Estado do Paraná no ano de 1963, buscando o sonho de transformar suas raízes humildes em algo grandioso. Ele participou ativamente do desenvolvimento de Vilhena, destacando-se pelo apoio dado às entidades assistenciais e representativas do município.

Além disso, Cerutti também foi um dos fundadores do Rotary Clube de Vilhena e da CDL da cidade. Através de seu trabalho com a Câmara dos Lojistas foi que, em 1994, Vilhena foi contemplada com o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/Sebrae, sendo o primeiro município do Estado a interiorizar o sistema com êxito.

Em seu histórico, Darci possui o título de “Amigo do Sistema Fecomercio” e o título de Cidadão Honorário de Vilhena. Hoje, ao lado da prefeita, continua a contribuir para o município e para o Estado de Rondônia.

Em seu discurso, Cerutti agradeceu a sua família e disse que irá continuar a fazer seu trabalho, enaltecendo Vilhena. “Estou muito emocionado. Gostaria de agradecer a minha esposa e minhas quatro filhas que me dão muito orgulho e também aos meus pais, que não estão aqui em forma, mas em espírito”. Ele também agradeceu ao parlamentar pela honraria.

