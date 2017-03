Dois são presos por ameaça e empresário é detido por posse de arma de fogo

Na noite desta quinta-feira, 30, a Central de Operação da Polícia Militar (PM) recebeu informação que num estabelecimento comercial na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, três homens discutia e que um deles estava armado.

A guarnição foi até ao endereço e constatou a informação. Em conversa com o proprietário ele confirmou que estava armado com um revólver calibre 32 da marca Rossi com seis munições intactas.

O empresário disse à polícia que os dois homens estavam em seu comércio e eles se desentenderam, a dupla o ameaçou de morte, depois saíram do local, mas posteriormente voltaram e fizeram menção de estarem armados.

Os suspeitos pela ameaça ao comerciante falaram que eles haviam discutido e o empresário deferiu um soco no rosto de um deles, por isso queriam conversar, mas avistaram a arma e ficaram do lado de fora do comércio.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde foi feito boletim de ocorrência.

Por enquanto os envolvidos não terão os nomes divulgados.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia