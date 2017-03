Ezequiel Neiva vistoria ações do DER no Cone Sul

O diretor-geral do órgão está na região nesta semana, inspecionando obras e serviços realizados pelo departamento nas cidades sulistas. Ele percorre Cabixi, Colorado do Oeste, Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste.

Entre os empreendimentos visitados por Ezequiel Neiva estão a restauração com microrevestimento da RO-370 no acesso a Cabixi e a ponte de concreto sobre o rio Araras, na BR-435, entre Cerejeiras e Pimenteiras. Ele também inspecionou a obra da ponte do rio Santa Cruz.

As vistorias estão sendo acompanhadas também pelo gerente das usinas de asfalto do DER, Edimar Dias e pelo residente do DER em Colorado o Oeste, Menias Henrique. O diretor do órgão afirmou que assim que começar o período de estiagem o governo começará a trabalhar na pavimentação de estradas na região.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia