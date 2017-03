Hackers invadem sistema de informática da prefeitura de Corumbiara

Nesta sexta-feira, 31, a prefeitura municipal de Corumbiara amanheceu com o sistema de informática danificado.

Segundo o prefeito Laercio do laticínio (PDT) entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde informou que o atendimento ao público está deficitário, pois o sistema de informática foi invadido por Hackers.

O prefeito disse que o assessor jurídico do município está se deslocando a sede da Polícia Federal em Vilhena para registar boletim de ocorrência.

De acordo com o prefeito, já tomou todas as providências cabíveis para que o sistema volte a funcionar o mais rápido possível.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra