Infarto mata ex-prefeito de Vilhena

Morreu nesta madrugada de sexta-feira, 31, Heitor Tinti Batista, de 72 anos, ex-prefeito de Vilhena.

No mês de novembro de 2016, o ex-prefeito passou mal e foi levado para Cuiabá, de lá foi para a cidade de Londrina, onde estava passando por tratamento do coração, mas nesta madrugada não resistiu a um infarto e morreu.

O corpo do ex-prefeito será velado e sepultado na cidade de Matinhos no Estado do Paraná.

Heitor Tinti Batista foi eleito vice-prefeito em 1.996, em chapa que era encabeçada por Melki Donadon.

O mandato iniciou no ano seguinte, e com a renúncia de Donadon no primeiro semestre de 1.998, Tinti assumiu a prefeitura de Vilhena, ficando até no cargo até o final de 2.000.

Ele chegou a disputar a reeleição, ironicamente contra o próprio Melki, mas foi derrotado.

Clique aqui e leia mais sobre o assunto:

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra