Neste sábado tem bazar beneficente em Colorado

Com a finalidade de arrecadar para a campanha “Páscoa Solidaria”, um bazar beneficente será realizado no próximo sábado, 01 de abril, em Colorado do Oeste.

O bazar acontecerá das 7h00 às 13h00 na feira municipal, localizado no centro da cidade.

De acordo com os organizadores, todo o dinheiro arrecadado com o bazar será para distribuir ovos de pascoa, cestas de chocolate e cestas básicas para famílias e crianças carentes do município.

Doações continuam sendo recebidas e podem ser através de chocolates, pacotes de balas, pirulitos, caixas de bombom, guloseimas e alimentos em geral.

Mais informações pelos telefones (069) 9-98122-3001 / 9- 98406-2732 / 9-98400-1061.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração