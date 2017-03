P-Trân realiza palestra a sentenciados por crimes de trânsito em Vilhena

A Polícia Militar através do Pelotão de Trânsito de Vilhena, realizou nesta sexta-feira, 31, mais uma palestra educativa a sentenciados pela Justiça em razão de condenação por crimes de trânsito, em especial os de embriaguez na direção.

Em importante parceria com o Poder Judiciário local, o Pelotão de Trânsito aplica mensalmente as palestras educativas na sede do 3º Batalhão, nas quais se abordam diversos temas relacionados ao trânsito como a Direção Defensiva, Cidadania, Participação Social, Conceito de Mobilidade Urbana, Legislação e Psicologia no Trânsito.

Durante o evento, realizado por policiais da PTRAN procura demonstrar aos participantes, por meio de apresentação de dados estatísticos e estudos, a importância do cumprimento da legislação quando na direção de veículo os efeitos maléficos da combinação álcool/direção, uso do cinto de segurança, uso de celular enquanto se dirige e todas as consequências legais de tais atos.

De maneira abrangente, procura-se ainda demonstrar a real motivação do legislador quando da elaboração de alguns princípios previstos no Código de Trânsito Brasileiro de 1997, e a essencial importância da fiscalização de trânsito, de forma a contextualizar os participantes dentro do papel do exercício da Cidadania.

Um dos objetivos da palestra também é se evitar a reincidência desses infratores, mediante uma troca de experiência entre os participantes, a fim de se despertar na consciência de cada um a estima pela prática de um trânsito mais seguro, desenvolvendo o bom relacionamento entre a própria Polícia e a sociedade.

Dessa forma, a Polícia Militar, por meio do policiamento especializado procura trabalhar em todas as frentes de combate aos crimes e infrações de trânsito, de forma a se completar o ciclo: a frente a educativa, a preventiva e a repressiva.

A reportagem do Extra de Rondônia acompanhou uma dessas palestras desenvolvidas pelo Sargento Sanaik Comandante do Pelotão de Trânsito, e ao final conversou com alguns participantes que cometeram crimes de trânsito, no qual todos falaram da importância dessas palestras para eles e outros que porventura venham transgredir a Lei de uma forma ou de outra.

“Eu cometi uma infração por dirigir embriago, a polícia me pegou, e eu estou pagando pelo meu erro, ainda bem que foi antes de eu fazer algo pior. Paguei uma cesta básica e fui sentenciado a uma pena de dois anos de detenção no semiaberto,” enfatizou um participante.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia