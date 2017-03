Piscicultura de Colorado recebe mais de 1 milhão de reais em equipamentos

Na última sexta-feira, 24, durante a 3º edição do Dia do Negócio foi entre a Associação dos Aquicultores do Município de Colorado do Oeste (AQCOL) equipamentos no valor de R$ 1.200.000,00.

O maquinário, uma escavadeira hidráulica e um trator de esteira, foi adquiro através de emenda parlamentar do ex-deputado federal Amir Lando. A iniciativa tem com o e objetivo de incentivar a atividade da piscicultura auxiliando na construção e recuperação de tanques e açudes.

No município são aproximadamente 51 piscicultores, que contam atualmente com uma área aproximada de 150 ha de tanques e produção média anual de 850 toneladas de tambaqui.

Outra vitória comemorada pelo grupo foi o anuncio da aquisição através da prefeitura e com recursos de emenda parlamentar da deputada federal Marinha Raupp, uma fábrica de gelo no valor aproximado de R$ 300 mil, que irá beneficiar toda a região do Cone Sul.

O Dia de Negocio foi realizado pela Associação dos Criadores (ASCCOL) e a Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER RO).

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Assessoria