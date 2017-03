PM detém quatro suspeitos com simulacro de pistola e drogas

No final da manhã de desta sexta-feira, 31, a Polícia Militar (PM) deteve quatro pessoas por porte de entorpecente e simulacro pistola.

O fato ocorreu na Avenida Beira Rio, no bairro José, em Vilhena.

Há alguns dias, a PM estava monitorando o local, pois havia denúncia que a casa podia estar sendo usada para venda de entorpecentes. No local a polícia abordou quatro suspeitos identificados como, Lucas Farias Mota, 19 anos, Bruno Silva Bittencourt, 21 Anos, Felix Vagner Frey, 22 anos e um menor de idade.

Em revista no imóvel os militares encontraram dois invólucros com substancia aparentando ser maconha pesando 18 gramas, uma balança de precisão e a uma arma tipo pistola, que para surpresa dos policiais ao identificar que não passava de um simulacro de .40

Bruno e Felix se identificaram como moradores do local. Lucas e o adolescente estavam na residência provavelmente para fazer a correria do grupo, segundo a PM.

Com o adolescente foi encontrado um Smartphone da marca LG, que ao ser indagado o suspeito não soube informar a procedência. Além disso, o infrator deu a entender que havia mensagens no aparelho no qual a polícia não podia ter acesso.

Diante dos fatos, todos foram conduzidos à sala da PM, onde foi feito boletim de ocorrência, em seguida foram entregues ao comissariado de plantão. A mãe do menor de idade acompanhou o filho até a delegacia.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia