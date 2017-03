Rosani e Darci lamentam morte de ex-prefeito de Vilhena

A prefeita Rosani Donadon (PMDB), e o vice Darci Cerutti (DEM), lamentam a morte do ex-prefeito de Vilhena Heitor Tinti Batista, que ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 31. Ele faleceu em Londrina (PR), após sofrer um infarto.

Heitor Tinti Batista foi vice-prefeito entre 1997 a 1998, e prefeito de Vilhena entre 98 a 2000. Ele também ocupou cargo de secretário municipal.

A prefeita e o vice, que estão em viagem a Porto Velho resolvendo assuntos de interesse do município, decretaram na manhã desta sexta-feira, luto oficial em Vilhena por três dias.

“É com profundo pesar que recebemos a notícia da morte do ex-prefeito Heitor Tinti Batista. Nos solidarizamos com sua família e seus amigos, pedindo que Deus conforte seus corações e dê forças neste momento. Transmitimos os nossos mais profundos sentimentos de pesar”, disse a prefeita Rosani Donadon.

Fonte: SEMCOM