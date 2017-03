Sexta é dia de música ao vivo no Picanha na Chapa

A dupla Alinson & Renato cantam nesta sexta-feira, 31, no Picanha na Chapa. O show regional é uma das atrações do espaço, que conta também com promoção nos valores de cerveja e uma diversidade de pratos no cardápio.

Tambaqui assado servido inteiro e a tradicional picanha na chapa são algumas das delícias oferecidas no local.

E para acompanhar uma cerveja gelada, que segue sendo vendida a preços promocionais: Skol litro R$ 5,99; Brahma litro R$ 5,49; Shol 600 ml R$ 6,99; e Brahma 600 ml R$ 4,99.

O Picanha na Chapa fica localizado na Rua Domingos Linhares no Centro de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação