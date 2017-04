Acidente envolvendo cinco veículos deixa imenso congestionamento na BR-364

No início da tarde desta sexta-feira, 31, um acidente foi registrado na BR-364, próximo à Usina Hidrelétrica Samuel, em Candeias do Jamari.

Segundo informações colhidas por jornais locais, o acidente teria envolvendo 4 caminhões e um automóvel de passeio, além de ter deixado uma pessoa ferida.

O engarrafamento chamou a atenção de motoristas e passageiros que viajavam pelo trecho, devido a proporção que o cenário mostrava.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o engavetamento ocorreu no momento em que um dos caminhões tombou às margens da pista. Apesar da gravidade do ocorrido, o condutor do veículo pesado sofreu leves escoriações.

Pessoas que passavam pelo local ficaram perplexas com a cena dos vários veículos envolvidos no acidente. Internautas enviaram mensagens à Redação do Extra de Rondônia comentando sobre o caso.

