ARTIGO: O lucro independe das vendas

Qual o valor de uma idéia? Você é capaz de mensurar, com precisão, o impacto financeiro, provocado numa empresa, decorrente de uma boa sugestão?

Quero desafiar você – que é empresário – a aumentar seus Lucros independentemente de acréscimos nas vendas. Nada mais oportuno do que, neste tempo de crise, recessão e queda de vendas, parar e pensar sobre novas formas de aumentar a lucratividade de nossas organizações, sem pensar necessariamente em receitas maiores nem na demissão de funcionários. Eis abaixo, para sua reflexão, 10 diferentes opções de você conseguir isso. São apenas dez passos que envolverão a fixação de metas, emprego efetivo de seus controles internos e trabalho em equipe:

1.- Reduzir o total de suas Despesas Operacionais em 1%;

2.- Aumentar sua Produtividade Funcional em 1%;

3.- Reduzir o Custo dos Produtos Vendidos em 1%;

4.- Aumentar o Retorno do Investimento em 1%;

5.- Reduzir o índice de Endividamento em 1%;

6.- Aumentar o Giro dos Ativos em 1%;

7.- Reduzir suas Perdas nas vendas a crédito em 1%;

8.- Aumentar a Produtividade do seu departamento de Informática em 1%;

9.- Reduzir a Ociosidade de seus equipamentos e veículos em 1%; e

10.- Aumentar sua capacidade de Geração de Caixa em 1%.

Você poderia, ainda, obter ganhos adicionais se fixasse como prioridades: A-Transferir parte de seus custos fixos para variáveis; B-Aumentar seu capital de giro próprio; C-Reduzir o grau de imobilizações; D-Calcular e beneficiar-se do ponto de equilíbrio etc. Sugiro que você distribua, hoje mesmo, por seus colaboradores diretos, cada uma das tarefas acima e revolucione sua organização. Seus ganhos de produtividade podem ser repassados aos clientes ou então para capitalizar sua firma.

Algumas empresas desconhecem o índice de produtividade funcional, demonstrando a ausência de um importante padrão de desempenho. O que não é medido não pode ser controlado e, por conseqüência, também não pode ser reduzido. Se este é o seu caso, então tome uma atitude rápida!

Há empresários que acompanham os investimentos e gastos de Informática (TI) em bases anuais, como percentual das vendas, mas não dispõe de um índice capaz de avaliar a produtividade humana bem como dos sistemas. Este é um departamento repleto de possibilidade de incrementar a gestão de seus negócios, seja criando novos relatórios, descobrindo falhas, corrigindo erros…

Conclusão: O texto acima nos recomenda buscar a sabedoria. Ao contrário do pensa a maioria, o aumento da lucratividade empresarial independe das vendas, porém é profundamente dependente da competência e dedicação de sua gerência. Que o presente ano seja caracterizado, na sua empresa, por grandes realizações e marcantes conquistas. Eu creio nisso!

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS CONSULTORIA.

Fonte: Extra de Rondônia