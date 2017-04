CLÁSSICO: Barcelona e Vec fazem um grande jogo neste domingo

Depois de muitos anos de expectativa, pela primeira vez os adeptos do futebol em Vilhena poderão assistir a um jogo oficial do campeonato rondoniense com duas equipes da cidade em confronto.

O embate entre Barcelona e VEC terá casa cheia, e pode dar início a uma inédita rivalidade local.

O jogo acontece no Está Portal da Amazônia, com início às 16 horas. Em campo dois times que vivem momento distinto na competição.

Com 100% de aproveitamento neste início de temporada, o Barcelona entra em campo como favorito.

O time, que foi criado recentemente e já conta com uma legião de adeptos, quer manter o retrospecto positivo e somar mais três pontos para se manter no topo da tabela do rondoniense.

Por outro lado, o tradicional Vilhena Esporte Clube busca a reabilitação. O time está em quarto lugar no torneio, com apenas quatro pontos em três rodadas. Uma vitória em cima do oponente local traria alívio ao time, além do gostinho de frear o ímpeto do novo concorrente. Com técnico novo e elenco ainda em formação, o VEC não está morto, e pode surpreender.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia