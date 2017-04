Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida no centro de Vilhena

Acidente envolvendo um carro Chevrolet Montana e uma moto Honda CG 150, foi registrado na manhã deste sábado, 1, na Rua Marques Henrique com a Avenida liberdade por volta das 07h00, no centro de Vilhena.

Segundo o condutor da moto, identificado como Rudinei Rodrigues, 20 anos, descia pela Rua Marques Henrique sentido UNIR, com sua namorada Dalila, de 22 anos, na garupa da moto, quando no cruzamento com a Avenida Liberdade, foi atingido pela picape, que fazia uma conversão a esquerda.

Marco Antônio, 22 anos, motorista do Montana, disse que antes de fazer a curva o sol ofuscou sua visão e não chegou a ver o motociclista, e com isso, colidiu com a moto.

No choque, apenas a passageira da moto sofreu escoriações e foi encaminhada ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Os dois condutores permaneceram no local até a chegada Polícia de Trânsito que registrou a ocorrência.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia