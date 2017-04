França Silva solicita a deputado ambulância para distrito de Nova Conquista

O vereador França Silva (PV) esteve presente na reunião realizada na Câmara de Vereadores em que esteve presente o deputado estadual Anderson do Singeperon (PV), nesta semana.

O vereador vem realizando visitas frequentes aos distritos do município de Vilhena.

Em seu itinerário vem anotando as reivindicações dos moradores e, desta vez, aproveitou para solicitar ao deputado a compra de uma ambulância para o distrito de Nova Conquista.

“É uma reivindicação antiga dos moradores de Nova Conquista e me comprometi em angariar recursos para obter a ambulância. O tempo do trajeto até Vilhena é crucial para um atendimento de emergência e pode salvar vidas”, argumentou o vereador ao fazer a entrega do documento.

O deputado Anderson recebeu o ofício se comprometendo em lutar pelo recurso na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Texto e foto: Assessoria